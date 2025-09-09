ТАСС: экс-главу Курской области взяли под госзащиту по делу о фортификациях

При этом в правоохранительных органах не уточнили, в связи с чем Алексею Смирнову была предоставлена госзащита

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Государственная защита предоставлена бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову в рамках заключенной им сделки со следствием по уголовному делу о растрате при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В рамках заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве в отношении обвиняемого Смирнова применены меры государственной защиты. Кроме того, госзащита могла быть предоставлена его близким родственникам, а также другим участникам уголовного судопроизводства", - рассказал собеседник агентства. При этом он не уточнил, в связи с чем Смирнову была предоставлена госзащита.

По его словам, в первую очередь речь идет о мерах безопасности со стороны сотрудников правоохранительных органов в отношении Смирнова, который находится в одном из столичных изоляторах, так как он является главным фигурантом дела и основным свидетелем.

Ранее сообщалось, что кроме экс-губернатора Курской области Смирнова сделку со следствием заключил и его экс-заместитель Алексей Дедов. Они оба признали вину и дают следствию развернутые показания по расследуемым в отношении них преступлениям, активно способствуют раскрытию всех эпизодов преступной деятельности фигурантов, а также изобличают других обвиняемых в инкриминируемых преступлениях.

Дело о растрате

Бывший губернатор Курской области Смирнов и его экс-заместитель Дедов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). В рамках предварительного следствия был также этапирован в Москву и арестован Игорь Грабин - бывший заместитель экс-главы АО "Корпорация развития Курской области" Владимира Лукина. Им обоим вменили растрату в особо крупном размере (ст. 160 УК РФ).

В столичном СИЗО по обвинению в растрате содержится также гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и экс-гендиректор обанкротившейся подрядной строительной компании "КТК сервис" Андрей Воловиков. В отношении Грабина, Лукина, Спиридонова и Воловикова эпизод хищения на сумму около 152 млн рублей выделен в отдельное производство, фигурантов ограничили в ознакомление с материалами дела. В ближайшее время оно будет направлено в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения, а затем направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, ущерб бюджету в результате мошеннических действий и растраты составил более 1 млрд рублей, которые были выделены для строительства фортификационных сооружений. Предварительно установлено, что Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством корпорации организовали хищение. В частности, один из эпизодов дела связан с растратой денег, перечисленных корпорации по договору подряда на возведение двух взводных опорных пунктов пограничной службы