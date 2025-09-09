Как сообщили в МЧС по региону, задержек в движении поездов нет

ТАМБОВ, 10 сентября. /ТАСС/. Автоавария с участием локомотива, произошедшая в Знаменском округе Тамбовской области, привела к травмированию двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Происшествие с участием железнодорожного транспорта в Знаменском округе. Сегодня в 01:30 [мск] в Главное управление МЧС России Тамбовской области поступило сообщение о столкновении локомотива (путеизмерителя, без вагонов) и легкового автомобиля. В результате столкновения пострадали два человека из легкового автомобиля (взрослые)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что задержек в движении поездов нет. На месте ДТП от РСЧС работают восемь человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС России один человек и одна единица техники.