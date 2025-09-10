КИШИНЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул содержится в изолированной камере 13-й тюрьмы, известной, согласно международным отчетам, бесчеловечными условиями содержания заключенных. Об этом рассказала ТАСС депутат парламента Молдавии Регина Апостолова после посещения в тюрьме главы региона и других представителей оппозиционного блока "Победа".

"Евгения находится в камере одна. Другие наши коллеги также распределены по разным камерам. Это Светлана Попан, а также Илья и Ирина Вальчук. С одной стороны, это хорошо, что не с настоящими преступниками, с другой - плохо, так как одиночество тяжелее переносится. Условия содержания ужасные: камеры на два квадратных метра, двухъярусные кровати, маленькое окно с решеткой. Несмотря на это, коллеги держатся стойко", - сказала Апостолова.

По ее словам, Гуцул только раз в месяц разрешают видеться с детьми, одному из которых всего три года. Ей позволено только одно кратковременное свидание, телефонные звонки разрешены два раза в неделю с аппаратов, которые стоят в коридорах тюрьмы.