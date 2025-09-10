Иноагента в Хабаровске заочно приговорили к восьми годам за фейки о ВС РФ

Мужчину объявили в розыск

ХАБАРОВСК, 10 сентября. /ТАСС/. Суд в Хабаровске заочно приговорил к восьми годам колонии иноагента за распространение фейков о Вооруженных силах РФ, он объявлен в розыск. Об этом сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Суд заочно приговорил виновного к восьми годам одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Осужденный объявлен в федеральный и международный розыск", - говорится в сообщении.

Приговор вынесен заочно в отношении 40-летнего уроженца Амурской области, признанного иностранным агентом, за преступления по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенное по мотивам политической ненависти и вражды) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ, два раза в течение одного года).

30 декабря 2023 года фигурант публично распространил неограниченному кругу лиц заведомо ложную информацию о деятельности Вооруженных сил РФ. Мужчина не имеет регистрации на территории страны, находится за ее пределами, является ведущим одного из каналов на видеохостинге. Помимо этого, в ноябре-декабре 2023 года осужденный, будучи дважды привлеченным к административной ответственности за распространение информации без ссылки на реестр иностранных агентов, публиковал в Telegram-канале свои сообщения и материалы без указания на то, что они произведены и распространены иностранным агентом.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-разыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю.