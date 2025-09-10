Следствие также устанавливает физических и юридических лиц, на расчетные счета которых поступали денежные средства под видом переводов с банковского счета

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Следователи МВД России устанавливают новых соучастников по уголовному делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области на границе с Украиной, в рамках которого арестован бывший врио замгубернатора Курской области Владимир Базаров. Об этом говорится в судебных материалах, с которыми ознакомился ТАСС.

"В деле имеются неустановленные соучастники. В настоящий момент проводятся следственные действия, оперативно-разыскные мероприятия по установлению данных лиц", - говорится в документах.

Кроме того, следствие устанавливает ряд физических и юридических лиц, на расчетные счета которых поступали денежные средства под видом переводов с банковского счета.

Ранее в рамках этого дела был арестован бывший врио замгубернатора Курской области Владимир Базаров. В отношении него и его соучастников расследуют четыре уголовных дела, в том числе о получении взяток в особо крупном размере от представителей коммерческих организаций за содействие в заключении контрактов на строительные работы и общее покровительство.

Следствием установлено, что Базаров дал указание закупить для оборонительных сооружений тетраэдры (так называемые зубы дракона) "с размерами граней меньше, чем установлено техническим заданием". Чиновник лично курировал строительство фортификационных сооружений и закупки для них. Среди соучастников Базарова - ранее арестованные экс-начальник управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько, Лариса Стрелецкая и замминистра строительства региона Владимир Губарев. Они обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Им вменяется присвоение более 251 млн рублей путем завышения стоимости и занижения технических характеристик тетраэдров, установленных на границе с Украиной.