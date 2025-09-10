Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, в одном из районов обломки повредили окна и крышу частного дома, а также теплицу и гараж возле другого

ВОРОНЕЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны сбили более 10 украинских беспилотников над Воронежской областью, пострадавших нет.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в Воронеже, Борисоглебске и четырех районах региона были обнаружены и уничтожены более 10 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. В одном из районов обломки повредили окна и крышу одного частного дома, а также теплицу и гараж возле другого. В Борисоглебске повреждено остекление многоквартирного дома", - написал он.-