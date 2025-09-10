УМВД: сбежавший из СИЗО в Екатеринбурге может находиться в Курганской области

Как сообщили в пресс-службе, Иван Корюков может быть одет в черную спортивную куртку, синие спортивные штаны, черные кроссовки Nike, белую панаму с черными надписями

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Сбежавший из екатеринбургского СИЗО 1 сентября Иван Корюков может находиться на территории Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"Может быть одет в черную спортивную куртку, синие спортивные штаны, черные кроссовки Nike, белую панаму с черными надписями. Имеется щетина. Розыск ведет ГУФСИН России по Свердловской области. Предположительно, беглец может находиться на территории Курганской области", - говорится в сообщении.

1 сентября два арестанта сбежали из следственного изолятора №1 в Екатеринбурге. По данным Антитеррористической комиссии Свердловской области, мужчины были осуждены по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). 2 сентября в базе данных МВД России появилась информация о том, что сбежавшие объявлены в федеральный розыск.

Ночью 8 сентября одного из сбежавших из СИЗО - Александра Черепанова - задержали, сопротивления он не оказал. Поиски Корюкова продолжаются. Владельцев приусадебных участков и дач на территории Свердловской области просят быть внимательными.