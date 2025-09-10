Как сообщил губернатор региона Павел Малков, по предварительной информации, пострадавших нет

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Обломки беспилотника упали во двор частного дома в Рязанской области, повреждена хозяйственная постройка. Возгорание ликвидировано, сообщил губернатор региона Павел Малков.

"Осколки одного из беспилотников упали на хозпостройку во дворе частного дома. Возгорание оперативно ликвидировано, оценивается материальный ущерб", - написал он в Telegram-канале.

По словам губернатора, минувшей ночью средства ПВО и РЭБ сбили три БПЛА над территорией Рязанской области. По предварительной информации, пострадавших нет.