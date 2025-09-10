Военный суд приговорил москвича к 10 годам колонии за вербовку граждан в РДК

Фигурант признал вину и раскаялся в содеянном

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима москвича за вербовку граждан в формирование "Русский добровольческий корпус" (РДК, признан террористической организацией, запрещен в РФ). Это следует из документа, с которым ознакомился ТАСС.

"Обвиняемого признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка к террористической деятельности), на основании которой назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в тюрьме первых трех лет, а остальной части лишения свободы сроком на семь лет в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 400 000 рублей", - отмечается в документе.

Вину в совершении преступления москвич признал, он раскаялся в содеянном.

Следствие установило, что молодой человек являлся противником специальной военной операции. В ходе телефонных разговоров, желая вовлечь к участию в РДК иных лиц, осужденный предложил нескольким гражданам вступить и принять участие в деятельности этой организации.