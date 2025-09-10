В Польше вблизи границы с Белоруссией обнаружили сбитый БПЛА

Польские военные сбили дрон из-за нарушения воздушного пространства страны

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Полиция Люблинского воеводства Польши подтвердила обнаружение в селе Чосновка в 30 км от границы с Белоруссией одного из БПЛА, сбитых польскими военными в связи с нарушением воздушного пространства страны.

"В 05:40 (06:40 мск - прим. ТАСС) в населенном пункте Чосновка полицейские подтвердили обнаружение поврежденного дрона. Мы уведомили соответствующие службы", - говорится в заявлении люблинской полиции в X. Там отметили, что пострадавших нет.

Рано утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. И идет поиск сбитых объектов. Воздушное пространство над частью страны, в том числе над варшавским аэропортом имени Фредерика Шопена, остается закрытым.