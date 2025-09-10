По предварительным данным, ребенку стало плохо на уроке физкультуры

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 сентября. /ТАСС/. Ученица школы №2 города Елизова умерла в образовательном учреждении. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве Камчатского края.

"В школе скончалась 15-летняя ученица. Прибывшие на место ЧП медики скорой констатировали у ребенка клиническую смерть. Что стало причиной трагедии будет известно после проведения медицинской экспертизы", - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным прокуратуры края, ребенку стало плохо на уроке физкультуры, проводимом на школьном стадионе, девочка потеряла сознание. Ведомство проверит обстоятельства происшествия, установит причины и условия, способствующие трагедии. Процессуальная проверка следователей поставлена на контроль, добавили в прокуратуре.