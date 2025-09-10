ДТП произошло рядом с селом Селезнево

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Автомобиль УАЗ-3151 съехал с моста и упал в русло реки в Невельском районе Сахалинской области. Пострадали три человека, сообщили в областном центре агентства по делам ГО, ЧС и ПБ.

По данным агентства, ДТП произошло рядом с селом Селезнево. "По неустановленной причине водитель внедорожника съехал с моста, после чего автомобиль упал в русло реки. К счастью, воды в нем было немного. На момент аварии в машине находилось три человека, все они пострадали", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательной службы деблокировали одного из пострадавших и передали медикам.