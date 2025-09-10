В Запорожской области ВСУ применили мины-ловушки в электронных сигаретах

При попытке включить устройство поражаются в первую очередь лицо и руки

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины используют самодельные взрывные устройства для минирования электронных сигарет, которые оставляют на своих позициях или в лесополосах в Запорожской области. Об этом рассказал ТАСС сапер роты разминирования инженерно-саперного полка 58-й армии группировки войск "Днепр" с позывным Буш.

"На запорожском направлении все чаще и чаще появляются ухищрения противника с различными видами минирования самодельными взрывными устройствами. Например, распространены сейчас электронные сигареты, которые закончились, их противник разобрал, вставил туда электродетонатор, какое-то взрывчатое вещество и выкинул в лесополосу, и наши ребята поднимают", - сказал он. При попытке включить электронную сигарету поражаются в первую очередь лицо и руки.

Собеседник агентства добавил, что мины-ловушки ВСУ также устанавливают на своих оставленных позициях, под видом вещей, брошенных при отступлении.