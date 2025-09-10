В Алтайском крае отмечают увеличение числа попыток вербовки граждан

БАРНАУЛ, 10 сентября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Алтайскому краю с начала года пресекли четыре террористические акции с участием завербованных жителей. В регионе отмечают увеличение числа попыток вербовки граждан, сообщили в правительстве региона.

"В 2025 году в Алтайском крае пресечено четыре террористические акции с участием завербованных граждан, выявлены десятки сетевых угроз, а также проводятся специальные мероприятия по выявлению ячеек, действующих в интересах враждебных стран", - рассказали в краевом правительстве.

Региональное управление ФСБ отмечает увеличение количества попыток вербовки граждан для совершения терактов. Акции и деструктивная деятельность разведок из недружественных стран оперативно пресекаются. "Правоохранительные органы Алтайского края призывают граждан сообщать о любых попытках вовлечения в противоправную деятельность", - добавили в пресс-службе правительства.