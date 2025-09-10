Фасад здания правительства Белгородской области поврежден из-за атаки БПЛА ВСУ

Никто не пострадал

БЕЛГОРОД, 10 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали здание правительства Белгородской области, в результате повреждены фасад и остекление. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Белгород под ударами беспилотников ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших. Здание правительства Белгородской области вновь подверглось атаке БПЛА. В результате детонации повреждены фасад и остекление", - написал он.

Кроме того, по словам губернатора, от падения обломков сбитого беспилотника загорелся частный дом - пожарными расчетами очаг возгорания локализован. "Все оперативные службы на месте. Информация о других последствиях уточняется", - добавил он.