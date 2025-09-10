Во Владивостоке при пожаре на складе пострадали три человека

На месте работают 45 специалистов

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Три человека, по предварительной информации, пострадали во время пожара на складе стройматериалов во Владивостоке, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Предварительно, есть трое пострадавших. Работают три бригады скорой медицинской помощи и одна - территориального центра медицины катастроф", - сообщили в пресс-службе.

По информации ГУ МЧС Приморья, пожар произошел на складе стройматериалов на улице Днепровской во Владивостоке. Его тушат на площади 1 тыс. кв. м. У одноэтажного здания частично обрушилась кровля. На месте работают 45 специалистов и 11 единиц техники.