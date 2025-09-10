Участники демонстраций сожгли кабели питания и сломали систему семафоров

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Движение междугородных поездов близ Тулузы на юго-западе Франции было заблокировано после того, как участники демонстраций под лозунгом "Заблокируем все!" сожгли кабели питания и вывели из строя систему семафоров. Об этом сообщает газета La Depeche.

Инцидент произошел на линии между городами Тулуза и Ош и затронул в первую очередь междугородные электрички TER. Уточняется, что возгорание удалось оперативно потушить, однако из-за нанесенного ущерба движение возобновится не раньше 05:00 (06:00 мск) 10 сентября.

Помимо Тулузы, участники демонстраций 10 сентября пытаются нарушить движение поездов и в других городах. Кабели питания были повреждены и вдоль железнодорожной линии между коммунами Марманд и Ажен, также расположенных в регионе Новая Аквитания на юго-западе страны, из-за чего было нарушено движение поездов между Тулузой и Бордо.

В Лионе ранним утром полиция предотвратила проникновение на вокзал Перраш группы демонстрантов, применив против них слезоточивый газ. Также в течение дня ожидаются попытки блокирования вокзала Пар-Дье в этом же городе, куда прибывают высокоскоростные поезда TGV. Кроме того, как сообщает газета Le Figaro, около 200-300 агрессивных демонстрантов попытались заблокировать мост Галлени на развязке с автострадой A7, полиция применила против них слезоточивый газ.

10 сентября во Франции планируются акции протеста и забастовки против экономической политики правительства. Первые призывы к "блокировке страны" в этот день, по данным французских СМИ, появились в интернете еще в мае, однако широко распространились именно после июльского заявления премьер-министра Франсуа Байру, предложившего сделать рабочими днями несколько государственных праздников и принять меры экономии, которые должны принести в бюджет почти €44 млрд.

В МВД республики ожидают участия в различных акциях по всей стране до 100 тыс. человек. В связи с угрозой возникновения беспорядков на улицах французских городов будут задействованы 80 тыс. полицейских и жандармов. Министр внутренних дел Брюно Ретайо заявил, что дал четкие указания сотрудникам правоохранительных органов жестко пресекать любые беспорядки и "задерживать по максимуму".