МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Обломки еще одного сбитого беспилотника обнаружены на кладбище в населенном пункте Чесьники на юго-востоке Польши, в 40 км от границы с Украиной. Об этом сообщила Окружная прокуратура в городе Замостье.

"10 сентября 2025 года окружная прокуратура в Замостье была уведомлена об обнаружении в окрестностях кладбища в деревне Чесьники Замошского района фрагментов дрона в виде стабилизатора", - говорится в сообщении на сайте ведомства. В результате падения объекта никто не пострадал, уточняет прокуратура.

Рано утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. В настоящее время идет поиск сбитых объектов. В связи с инцидентом было временно закрыто воздушное пространство над частью страны, в том числе над варшавским аэропортом имени Фредерика Шопена. Польский премьер Дональд Туск назвал инцидент "масштабной провокацией".