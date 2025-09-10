СК проверит данные о травмировании ребенка при ЧП в учебном заведении Твери

Из-за обрушения потолка подростку потребовалась медпомощь

ТВЕРЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту обрушения подвесного потолка в одном из общеобразовательных заведений Твери, в результате чего подростку потребовалась медпомощь. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"В ходе мониторинга социальных медиа выявлены данные об обрушении подвесного потолка в учебном заведении города Твери, в результате чего несовершеннолетней потребовалась медицинская помощь. С целью выяснения всех обстоятельств произошедшего <...> организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственным за содержание помещения.