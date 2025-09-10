У задержанного изъяли средства связи, в которых обнаружена его переписка с куратором, подтверждающая подготовку теракта, инструкции по изготовлению СВУ и ядовитых веществ

ТАСС, 10 сентября. ФСБ показала кадры задержания в Ижевске агента военной разведки Украины, готовившего убийство ведущего сотрудника предприятия ОПК.

На кадрах видны момент задержания и допрос обвиняемого.

У задержанного изъяли средства связи, в которых обнаружена его переписка с куратором, подтверждающая подготовку теракта, инструкции по изготовлению СВУ и ядовитых веществ.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Удмуртия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.