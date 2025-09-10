Дмитрий Стадников добровольно вступил в состав "Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана"

ДОНЕЦК, 10 сентября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил гражданина Украины Дмитрия Стадникова к 20 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации. Об этом сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

"Приговором Южного окружного военного суда подсудимый признан виновным в совершении преступлений по ч. 2 ст. 205.5 и ст. 205.3 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ноябре 2024 года Стадников добровольно вступил в состав 48-го отдельного штурмового батальона "Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана" (признан террористической организацией, запрещен в РФ), прошел подготовку на полигоне в Днепропетровской области и принимал участие в боевых действиях на территории Донецкой Народной Республики. В январе 2025 года он был взят в плен военнослужащими Вооруженных сил РФ.