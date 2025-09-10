Ущерб от крушения вертолета Ми-8Т в Заполярье в 2024 году составил 30 млн рублей

Пилот, против которого завели уголовное дело, признал вину

МУРМАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Ущерб от крушения вертолета Ми-8Т в Ловозерском районе Мурманской области в мае 2024 года составил 30 млн рублей. Пилот, в отношении которого возбудили уголовное дело, признал вину, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"28 мая 2024 года обвиняемый, управляя воздушным судном - вертолетом Ми-8Т, совместно со вторым пилотом и бортмехаником осуществил вылет из аэропорта Мурмаши в Мурманской области. В ходе выполнения полета пилот нарушил правила безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что повлекло столкновение вертолета с поверхностью земли на болотистой местности на территории Ловозерского района Мурманской области. Происшествие повлекло причинение крупного ущерба на общую сумму 30 миллионов рублей, который в ходе следствия возмещен в полном объеме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дело возбуждено по статье ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба). Обвиняемый полностью признал свою вину.

Уголовное дело направлено в суд.