Вылеты и посадки возобновились в аэропортах Варшавы, Жешува и Люблина

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Воздушное пространство на всей территорией Польши открыли спустя несколько часов после его закрытия в связи с инцидентом с проникновением в небо страны БПЛА.

"Воздушное движение в польском воздушном пространстве возобновлено", - говорится в заявлении Польского агентства воздушного транспорта в X.

Сначала вылеты и посадки возобновились в аэропортах Варшавы - "Варшава-Модлин" и международном аэропорте имени Фредерика Шопена, а также в Жешуве ("Жешув-Ясенки"). Через некоторое время было открыто воздушное пространство над аэропортом Люблина.