10 сентября, 10:44,
обновлено 10 сентября, 11:14

Белоруссия ночью сбила часть залетевших в ее воздушное пространство БПЛА

Александр Патрин/ ТАСС
© Александр Патрин/ ТАСС
Варшава проинформировала Минск о приближении к белорусской границе неопознанных летательных аппаратов с территории Украины

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Силы ПВО Белоруссии ночью отслеживали БПЛА, залетевшие в ее воздушное пространство в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть из них сбита военными республики. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Белоруссии Павел Муравейко.

Читайте такжеЧто известно об инциденте с БПЛА в Польше

"В ходе ночного взаимного обмена ударами беспилотными летательными аппаратами между Российской Федерацией и Украиной дежурными силами и средствами по противовоздушной обороне Республики Беларусь постоянно отслеживались беспилотные летательные аппараты, потерявшие курс в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы сторон. Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны нашей страны над территорией республики", - цитирует его пресс-служба МО Белоруссии в Telegram-канале.

Взаимодействие со странами - соседями

По словам Муравейко, дежурные силы ПВО республики оповестили коллег в Польше и Литве о приближении неизвестных летательных аппаратов к территориям их стран. "По имеющимся каналам взаимодействия в период с 23:00 часов 9 сентября до 04:00 (время в Минске совпадает с московским - прим. ТАСС) 10 сентября наши дежурные силы и средства обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литовской Республики. Тем самым оповестив их о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран", - проинформировал начальник Генштаба Белоруссии. Он обратил внимание, что это позволило польской стороне оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы.

При этом Польша оповестила белорусскую сторону о приближении минувшей ночью неопознанных летательных аппаратов с территории Украины, рассказал Муравейко. "Справедливости ради стоит отметить, что польская сторона также информировала белорусские дежурные боевые расчеты о приближении к границе Республики Беларусь неопознанных летательных аппаратов с территории Украины. Обмен информацией о воздушной обстановке является важным слагаемым обеспечения безопасности в регионе в целом и способствует налаживанию мер доверия и укрепления безопасности", - подчеркнул начальник Генштаба Белоруссии.

Муравейко отметил, что Белоруссия и впредь продолжит реализацию своих обязательств в рамках обмена информацией о воздушной обстановке с Польшей и странами Балтии.

Рано утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. Идет поиск сбитых объектов. В связи с инцидентом было временно закрыто воздушное пространство над частью страны, в том числе над варшавским аэропортом имени Фредерика Шопена. 

Теги:
БелоруссияПольша