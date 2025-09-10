Белоруссия ночью сбила часть залетевших в ее воздушное пространство БПЛА

Варшава проинформировала Минск о приближении к белорусской границе неопознанных летательных аппаратов с территории Украины

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Силы ПВО Белоруссии ночью отслеживали БПЛА, залетевшие в ее воздушное пространство в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть из них сбита военными республики. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Белоруссии Павел Муравейко.

"В ходе ночного взаимного обмена ударами беспилотными летательными аппаратами между Российской Федерацией и Украиной дежурными силами и средствами по противовоздушной обороне Республики Беларусь постоянно отслеживались беспилотные летательные аппараты, потерявшие курс в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы сторон. Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны нашей страны над территорией республики", - цитирует его пресс-служба МО Белоруссии в Telegram-канале.

Взаимодействие со странами - соседями

По словам Муравейко, дежурные силы ПВО республики оповестили коллег в Польше и Литве о приближении неизвестных летательных аппаратов к территориям их стран. "По имеющимся каналам взаимодействия в период с 23:00 часов 9 сентября до 04:00 (время в Минске совпадает с московским - прим. ТАСС) 10 сентября наши дежурные силы и средства обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литовской Республики. Тем самым оповестив их о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран", - проинформировал начальник Генштаба Белоруссии. Он обратил внимание, что это позволило польской стороне оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы.

При этом Польша оповестила белорусскую сторону о приближении минувшей ночью неопознанных летательных аппаратов с территории Украины, рассказал Муравейко. "Справедливости ради стоит отметить, что польская сторона также информировала белорусские дежурные боевые расчеты о приближении к границе Республики Беларусь неопознанных летательных аппаратов с территории Украины. Обмен информацией о воздушной обстановке является важным слагаемым обеспечения безопасности в регионе в целом и способствует налаживанию мер доверия и укрепления безопасности", - подчеркнул начальник Генштаба Белоруссии.

Муравейко отметил, что Белоруссия и впредь продолжит реализацию своих обязательств в рамках обмена информацией о воздушной обстановке с Польшей и странами Балтии.

Рано утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. Идет поиск сбитых объектов. В связи с инцидентом было временно закрыто воздушное пространство над частью страны, в том числе над варшавским аэропортом имени Фредерика Шопена.