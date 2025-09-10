В национальной жандармерии зафиксировали порядка 80 акций

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Число задержанных участников протестов под лозунгом "Заблокируем все!" во Франции превысило 100 человек, подавляющее большинство задержано в Париже и его пригородах. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные полиции и жандармерии.

Уточняется, что 95 человек были задержаны в парижском регионе, еще не менее 10 человек - в зоне ответственности жандармерии в других регионах страны. Поскольку небольшие демонстрации и акции с попытками блокировать инфраструктурные объекты продолжают происходить по всей Франции, число задержанных, как ожидается, продолжит расти. В национальной жандармерии насчитали уже порядка 80 акций, в которых принимали участие суммарно 3 тыс. человек.

10 сентября во Франции проходят акции протеста и забастовки против экономической политики правительства. Первые призывы к "блокировке страны" в этот день, по данным французских СМИ, появились в интернете еще в мае, однако широко распространились именно после июльского заявления премьер-министра Франсуа Байру, предложившего сделать рабочими днями несколько государственных праздников и принять меры экономии, которые должны принести в бюджет почти 44 млрд евро.

В МВД республики ожидают участие в различных акциях по всей стране до 100 тыс. человек. В связи с угрозой возникновения беспорядков на улицах французских городов будут задействованы 80 тыс. полицейских и жандармов. Министр внутренних дел Брюно Ретайо заявил, что дал четкие указания сотрудникам правоохранительных органов жестко пресекать любые беспорядки и "задерживать по максимуму".