Неизвестный без какой-либо причины ударил кулаком актера, сообщает источник в окружении пострадавшего

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Неизвестный напал на шотландского актера Джеймса Макэвоя в одном из баров Торонто, куда он приехал для участия в местном международном кинофестивале. Об этом сообщил канадский телеканал СВС со ссылкой на источник в окружении пострадавшего.

По его словам, неизвестный без какой-либо причины ударил кулаком Макэвоя, когда тот выходил из бара, расположенного недалеко от проведения кинофестиваля. Актер серьезно не пострадал, поэтому об инциденте не стали заявлять в полицию.

Макэвой на киносмотре представит свою дебютную режиссерскую работу "California Schemin’" (можно перевести как "Калифорнийские интриги"). Фильм основан на реальной истории и рассказывает о двух шотландцах, которые выдают себя за американских рэперов.

Международный кинофестиваль в Торонто проводится с 1976 года и является одним из крупнейших в мире. В этом году он проходит с 4 по 14 сентября.

Джеймс Макэвой - шотландский актер, ему 46 лет. Среди самых известных фильмов с его участием - "Искупление" (Atonement, 2007), "Джейн Остин" (Becoming Jane, 2006), "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф" (The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe, 2005), "Сплит" (Split, 2017) и "Особо опасен" (Wanted, 2008). Также он играл профессора Икс в картинах "Люди Икс: Первый класс" (X-Men: First Class, 2011), "Люди Икс: Дни минувшего будущего" (X-Men: Days of Future Past, 2014), "Люди Икс: Апокалипсис" (X-Men: Apocalypse, 2016) и "Люди Икс: Темный Феникс" (X-Men: Dark Phoenix, 2019).