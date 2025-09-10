Белгородскую область за сутки атаковали более 110 украинских БПЛА

При обстрелах повреждены частные дома

БЕЛГОРОД, 10 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью 114 беспилотников за минувшие сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка выпущено 3 боеприпаса и произведены атаки 47 беспилотников, из которых 43 подавлены и сбиты. В селах Муром и Новая Таволжанка повреждены по одному частному домовладению", - написал он.

Над Алексеевским муниципальным округом сбиты два беспилотника, повреждено административное здание. Белгородский район атакован пятью беспилотниками, в селе Лозовое поврежден частный дом, в селе Отрадное - ангар сельхозпредприятия.

По Борисовскому району был нанесен удар один FPV-дроном, по Валуйском округу - 19 беспилотников. Над Вейделевским районом системой ПВО сбиты четыре беспилотника, Волоконовский район атаковал один FPV-дрон, Грайворонский округ - 16 беспилотников. Ночью в результате сброса взрывного устройства с БПЛА в селе Дунайка повреждены три частных дома, добавил губернатор.

Над Губкинским округом сбиты два беспилотника самолетного типа. Краснояружский район подвергся 5 обстрелам, в ходе которых выпущено 16 боеприпасов, и атакам 17 беспилотников.