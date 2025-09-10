Отель называли "символом роскоши в сердце Катманду"

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Пятизвездочный отель Hilton в столице Непала, который называли "символом роскоши в сердце Катманду", почти полностью сгорел после того, как его подожгли участники массовых беспорядков. Об этом сообщило агентство ANI.

Агентство опубликовало видео, на котором видны покрытые копотью стены 15-этажного здания. На отдельных этажах все еще полыхает огонь.

В ходе массовых беспорядков во вторник в Катманду протестующие подожгли множество зданий, а также дома политиков. Пожарные столкнулись с трудностями при выезде к местам ЧП, поскольку их машины были заблокированы в гаражах. Кроме того, они жаловались на нехватку воды для тушения пожаров.

В Катманду и других городах Непала в понедельник и вторник прошли беспорядки после протестов против коррупции и запрета социальных сетей. Премьер-министр страны Шарма Оли подал в отставку. Беспорядки также вспыхнули на границе Непала и Индии, КПП перекрыты.