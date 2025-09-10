В Херсонской области из-за атак ВСУ пострадал человек

Пострадавшую доставили в больницу

ГЕНИЧЕСК, 10 сентября. /ТАСС/. Один мирный житель получил ранение в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины на Херсонскую область за сутки. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В минувшие сутки в результате агрессии киевского режима в Херсонской области пострадал один мирный житель. В Алешках из-за попадания БПЛА в частный сектор раненa женщина 1954 года рождения. Госпитализирована в Алешкинскую ЦРБ с минно-взрывной травмой", - написал он в своем Telegram-канале.

По информации главы региона, в Александровке Голопристанского округа загорелась сухая растительность на площади 250 кв. м. Пожар ликвидирован.

"Помимо этого, враг обстрелял Алешки, Великую Лепетиху, Днепряны, Забарино, Горностаевку, Каиры, Каховку, Казачьи Лагеря, Коханы, Новую Маячку, Саги, Солонцы и Заводовку", - добавил Сальдо.