После детонации беспилотника повреждены социальный и коммерческий объекты

БЕЛГОРОД, 10 сентября. /ТАСС/. Мужчина получил осколочные ранения в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Белгород. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавшего "с осколочным ранением ноги" доставляют в городскую больницу №2. Как уточнил губернатор, "вся необходимая помощь оказывается".

После детонации БПЛА повреждены два объекта - социальный и коммерческий. Осколками посечен автомобиль. "Информация о последствиях уточняется", - добавил Гладков.