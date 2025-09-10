Армия Непала запросила список представителей протестующих для переговоров

Пока остается неясным, примет ли участие в переговорах мэр Катманду Балендра Шах, отмечает портал Nepal Khabar

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Армия Непала запросила у молодежного движения Gen-Z, активисты которого стали одними из основных участников протестов в Непале, список представителей, которые будут участвовать в переговорах по выводу страны из сложившегося кризиса. Об этом сообщил портал Nepal Khabar.

По данным издания, после этого обращения внутри различных групп Gen-Z начались активные обсуждения, кого включить в переговорный процесс. Пока остается неясным, примет ли участие в переговорах мэр Катманду Балендра Шах, которого называют одним из вероятных претендентов на пост главы правительства после отставки премьера Шармы Оли. Также неясно, будет ли он выступать от имени Gen-Z или же как отдельный политик.

Ранее молодежное движение Gen-Z опубликовало заявление, в котором призвало к проведению масштабных политических реформ. Согласно документу, их основные требования включают немедленный роспуск Палаты представителей Непала (нижняя палата двухпалатного парламента республики), внесение поправок в конституцию или ее переписывание с учетом мнения гражданского общества, а также проведение выборов после промежуточного периода. Кроме того, активисты призвали к реструктуризации системы образования, здравоохранения, правосудия, безопасности и связи, а также к проведению расследования и последующей национализации "незаконно приобретенной собственности за последние 30 лет".

В Катманду и других городах Непала в понедельник и вторник прошли беспорядки после антиправительственных протестов, вызванных введенными 4 сентября ограничениями на работу ряда мессенджеров и соцсетей, которые не были зарегистрированы в Министерстве связи и информационных технологий страны в установленный срок.

8 сентября в Катманду и ряде других крупных городов Непала начались массовые акции с участием тысяч демонстрантов, выступивших против мер правительства. Основными участниками протестов стали студенты и активисты молодежного движения Gen-Z. В ходе столкновений демонстрантов с полицией погибли более 20 человек, более 500 получили ранения. 9 сентября на фоне протестов власти сняли запрет на работу соцсетей.

Несмотря на то, что акции протестов прошли без официальных лидеров, их лицом стал председатель молодежной некоммерческой организации Hami Nepal ("Мы для Непала") Судан Гурунг. Эта организация выступает за активное участие молодежи в преобразовании общества, против цензуры в интернете и против коррупции.