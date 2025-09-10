Мужчину подозревают в причастности к мошенничеству при оказании помощи бойцам СВО

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Проверка в отношении военного блогера Романа Алехина, который может быть причастен к мошенничеству при оказании помощи бойцам СВО, может продлиться до 30 дней. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Проверка в отношении Алехина может продлиться до 30 дней. Если в его действия обнаружат противоправные деяния, будет возбуждено уголовное дело", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что если таких действий не выявят, будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Накануне стало известно, что в отношении Алехина проводится проверка в связи с возможным мошенничеством на помощи бойцам СВО. Основанием стало размещенное в сети видео, на котором блогер объясняет, как "отмыть" 200 млн рублей на медикаментах для бойцов СВО. Суть схемы заключается в том, что бизнесмен переводит 200 млн рублей в благотворительный фонд Алехина, который закупает у этого же предпринимателя медикаменты на 150 млн рублей для бойцов СВО. Таким образом, бизнесмен "получает" деньги, а блогер оставляет себе в качестве комиссии 50 млн рублей. При этом фактический объем лекарств при поставке участниками схемы будет занижен.

Алехин заявил, что даст разъяснения по поводу видеозаписи.