В Калининградкой области фигуранту дела о мошенничестве дали четыре года

Также суд взыскал с осужденного в пользу Министерства обороны РФ в счет причиненного ущерба более 295,9 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 10 сентября. /ТАСС/. Калининградский областной суд признал виновным бывшего начальника отдела капитального строительства Балтийского флота Алексея Ширинкина по уголовному делу о мошенничестве при строительстве филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщила пресс-служба суда.

"К лишению свободы осужден начальник отдела капитального строительства Балтийского флота за мошенничество при строительстве филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. Приговором Ленинградского районного суда по совокупности преступлений Ш. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишение права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, на срок 2 года", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, судом установлено, что государственный контракт на строительство здания филиала училища был заключен 5 ноября 2019 года. Заказчиком выступало Министерство обороны РФ, генеральным подрядчиком - ФГУП "Главное военно-строительное управление" Минобороны РФ. Стоимость выполнения работ составила 6 440 837 596 рублей. В результате действий чиновника и иных лиц Министерству обороны РФ был причинен ущерб в размере более 296 млн рублей. В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступлений признал полностью, согласился с предъявленным ему обвинением, в содеянном раскаялся и поддержал представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу Министерства обороны РФ в счет причиненного ущерба более 295,9 млн рублей.

"Суд квалифицировал действия Ш. по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере; по ч. 2 ст. 292 УК РФ как служебный подлог. В качестве смягчающих наказание обстоятельств по всем эпизодам суд учел, что Ш. ранее не судим, вину признал, раскаялся в содеянном, явился с повинной, <..> имеет на иждивении малолетнего ребенка, частично возместил ущерб в размере 100 тыс. рублей, имеет положительные характеристики. Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого Ш. по ч. 2 ст. 292 УК РФ, является совершение преступления в составе организованной группы", - говорится в сообщении.

В апреле этого года уголовное дело о хищении более 290 млн рублей бюджетных средств при строительстве калининградского нахимовского училища было направлено в суд. Главным военным следственным управлением СК России было завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела капитального строительства Балтийского флота Алексея Ширинкина, его подчиненной Галины Чистяковой и должностных лиц ООО "ГЕОИЗОЛ" Александра Стрельникова, Олега Арискина и Станислава Асановича. Они обвинялись в мошенничестве и служебном подлоге при выполнении государственного оборонного заказа.

В 2019 году ООО "ГЕОИЗОЛ" заключило многомиллионный контракт на строительство Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. По данным следствия, в 2024 году Ширинкин и его соучастники, предоставив заведомо ложные финансово-отчетные документы о стоимости и объемах строительных работ, похитили свыше 290 млн рублей.