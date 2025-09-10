В аэропорту Геленджика задерживается вылет двух рейсов

В аэропорту введены ограничения на прием и выпуск самолетов

КРАСНОДАР, 10 сентября. /ТАСС/. Вылет двух рейсов задерживается в аэропорту Геленджика, где действуют ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в Telegram-канале аэропорта.

"10 сентября 2025 года в аэропорту Геленджик в связи с временным ограничением воздушного пространства ожидается задержка рейсов СУ1149 авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Геленджик - Шереметьево, и рейса 5Н596 авиакомпании "Смарт-авиа" по маршруту Геленджик - Санкт-Петербург (Пулково)", - говорится в сообщении.

Временные ограничения на работу аэропорта Геленджика были введены в 12:09 мск. Аэропорт не принимает и не выпускает самолеты. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности, сообщали в Росавиации.