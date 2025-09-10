Сумма похищенного драгоценного металла составила свыше 30 млн рублей

ЯКУТСК, 10 сентября. /ТАСС/. Правоохранители установили работника одного из золоторудных участков в Якутии, он планировал незаконно перевезти похищенный драгметалл в Забайкальский край для дальнейшего сбыта. Изъято более 4 кг золота на сумму свыше 30 млн рублей, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Саха (Якутия).

"Сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) установлен работник одного из золоторудных участков Нерюнгринского района, планировавший осуществить незаконную перевозку похищенного драгоценного металла в Забайкальский край с целью дальнейшего сбыта. В результате проведения оперативных мероприятий на ФАД "Невер - Якутск" у пассажира автомобиля Toyota Hilux обнаружены и изъяты обмотанный скотчем пакет и пластиковая емкость с предметами желтого цвета. Согласно экспертизе, представленный на исследование материал является золотом общим весом более 4 кг на сумму свыше 30 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отделом МВД России по Нерюнгринскому району в отношении уроженца Читинской области 1991 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов). Идет комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.