Число погибших при беспорядках в Непале возросло до 25

Более 600 человек получили ранения

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Число погибших в ходе массовых беспорядков в Непале возросло до 25, ранены 633 человека. Об этом со ссылкой на Минздрав страны сообщило агентство Reuters.

Ранее сообщалось о 22 погибших и 500 раненых.

В Катманду и других городах Непала в понедельник и вторник прошли беспорядки после протестов против коррупции и запрета социальных сетей. Премьер-министр страны Шарма Оли подал в отставку. Протестующие подожгли здания государственных учреждений, в том числе парламента, Верховного суда, прокуратуры, и совершили нападения на дома политиков и чиновников. В результате одного из них погибла жена бывшего премьера Непала Джаны Натха Кханала. Беспорядки также вспыхнули на границе Непала и Индии, КПП перекрыты.

Правительство Непала 4 сентября ввело ограничения на работу ряда мессенджеров и соцсетей. 8 сентября в Катманду и ряде других крупных городов Непала начались массовые акции с участием тысяч демонстрантов, выступивших против мер правительства. 9 сентября на фоне протестов власти сняли запрет на работу соцсетей.

Несмотря на то, что акции протестов прошли без официальных лидеров, их лицом стал председатель молодежной некоммерческой организации Hami Nepal ("Мы для Непала") Судан Гурунг. Эта организация выступает за активное участие молодежи в преобразовании общества, против цензуры в интернете и против коррупции.

Непал - небольшое государство в Южной Азии, расположенное в Гималаях, с населением около 30 млн человек. Экономика страны, в значительной части зависящая от сельского хозяйства, туризма и денежных переводов от граждан, работающих за границей, развивается медленно. Страна сталкивается с проблемами нехватки рабочих мест, зависимостью от Индии и Китая в торговле. Нередко непальская экономика страдает от стихийных бедствий - землетрясений, наводнений.