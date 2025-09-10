Заведено уголовное дело

НОВОСИБИРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении 37-летнего жителя Новосибирска, подозреваемого в истязании жены и малолетнего сына. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя города Новосибирска по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). В настоящее время фигурант задержан", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили в региональной прокуратуре, обвиняемый в период с 2020-го по 2025 год, используя незначительные поводы и применяя физическую силу, систематически избивал руками и ногами жену и сына, причиняя им травмы различной степени тяжести, а также психологические страдания.