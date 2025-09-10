В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что пострадал мужчина

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Газовый баллон, хлопок которого произошел в квартире жилого дома на востоке Москвы, использовался для приготовления пищи. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"В двухкомнатной квартире на 4-м этаже жилого дома на улице Фортунатовская произошел хлопок газового баллона, который использовался при приготовления пищи. В результате пострадал мужчина, он госпитализирован", - говорится в сообщении.

Установление всех обстоятельств случившегося на контроле в надзорном ведомстве.

Небольшой хлопок газа произошел в квартире днем 10 сентября. В результате было выбито несколько стекол, пожара не последовало.