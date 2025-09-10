Ей оказывают помощь

БЕЛГОРОД, 10 сентября. /ТАСС/. Женщина получила ранения в результате детонации сбитого беспилотника ВСУ в селе Долбино Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В селе Долбино Белгородского района в результате детонации сбитого беспилотника ВСУ ранена женщина. Пострадавшую с минно-взрывной травмой, а также осколочным ранением головы бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Необходимая помощь оказывается", - написал он.

По словам губернатора, информация о последствиях уточняется.