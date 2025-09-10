Они обвиняются в растрате при строительстве фортификаций

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ направила в суд дело бывших руководителей АО "Корпорация развития Курской области" Владимира Лукина, Дмитрия Спиридонова, Игоря Грабина и Андрея Воловикова, обвиняемых в растрате при строительстве фортификаций, сообщили в надзорном ведомстве.

"В Генеральной прокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Владимира Лукина, Дмитрия Спиридонова, Игоря Грабина и Андрея Воловикова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Курска", - говорится в сообщении.

По версии следствия, не позднее 28 июля 2023 года генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Лукин совместно со своими заместителями Грабиным и Спиридоновым обеспечили заключение с возглавляемым Воловиковым ООО "КТК сервис" договора подряда на возведение взводных опорных пунктов на территории Курской области. При этом реальной хозяйственной деятельности это общество не вело, создавалась лишь видимость надлежаще выполняемых работ. В дальнейшем они в составе организованной группы похитили более 152 млн рублей.

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Они арестованы Мещанским судом Москвы.

В рамках предварительного следствия был этапирован в Москву и арестован Грабин, который вместе с Лукиным обвиняются в растрате в особо крупном размере (ст. 160 УК РФ). В столичном СИЗО по обвинению в растрате содержится также гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и экс-гендиректор обанкротившейся подрядной строительной компании "КТК сервис" Андрей Воловиков. Вменяемый им эпизод хищения на сумму около 152 млн рублей был выделен в отдельное производство.

По данным следствия, ущерб бюджету в результате мошеннических действий и растраты всех фигурантов составил более 1 млрд рублей, которые были выделены для строительства фортификационных сооружений. Предварительно установлено, что Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством корпорации организовали хищение.