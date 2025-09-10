Владислав Серица будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима

ЛУГАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) приговорил 26-летнего гражданина Украины Владислава Серицу к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима за передачу украинским спецслужбам данных о дислокации подразделений Вооруженных сил России на территории республики. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего Владислава Серицы. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж). <...> Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что в июле 2022 года осужденный по собственной инициативе собирал разведывательные данные о расположении российских военных на территории ЛНР и передавал их представителям украинских спецслужб через интернет-мессенджер.

Уголовное дело возбуждено и расследовано УФСБ России по региону.