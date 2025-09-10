Богомаз: число обстрелов Брянской области с начала СВО достигло 18,5 тыс.

Было совершено 12,5 тыс. обстрелов с начала 2025 года, сообщил губернатор региона

БРЯНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины совершили 18,5 тыс. обстрелов территории Брянской области с начала специальной военной операции. С 2025 года было совершено 12,5 тыс. обстрелов, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Ежедневно Брянская область подвергается атакам со стороны укронацистов, с начала специальной военной операции количество обстрелов достигло 18,5 тыс., а в этом году уже почти 12,5 тыс.", - написал глава региона по итогам встречи с полномочным представителем президента РФ в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.

Как отметил Богомаз, из областного бюджета выплачивается компенсация за утраченное имущество, подготовлены пункты временного размещения и транспорт. По его словам, отработана схема действий в случае чрезвычайной ситуации, постоянно проводятся тренировки.