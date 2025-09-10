Александр Федоров обвиняется в присвоении и растрате крупных денежных средств

КАЛИНИНГРАД, 10 сентября. /ТАСС/. Защита бывшего ректора Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта Александра Федорова, которого обвиняют в присвоении и растрате крупных денежных средств, считает, что его заместитель Елена Мялкина остро нуждалась в деньгах и все незаконно добытые средства или их часть оставляла себе. При этом от Федорова скрывалась информация о фиктивном характере выплат, сообщил его адвокат Сергей Кузьмин.

"Мялкина остро нуждалась в деньгах. Она фактически купила квартиру не по тем суммам, которые были указаны в договорах, по гораздо большим суммам. И это, на мой взгляд, косвенно указывает на то, что часть денег или все деньги, то, что она [незаконно] собирала, она оставляла себе. Понятно, что это не прямое доказательство, но то, что у нее была в этом потребность, это однозначно", - сказал Кузьмин.

Адвокат добавил, что, судя по заслушанным в суде аудио- и видеозаписям, Мялкина и другие сотрудники вуза скрывали от Федорова информацию о фиктивном характере выплат. "Они пытались уменьшать суммы, делать их меньше 100 тысяч рублей, чтобы Федоров к ним не цеплялся, включали в списки каких-то своих людей, и они точно не хотели, чтобы Федоров увидел эти вещи. На заседании суда вот эти обстоятельства выяснялись", - подчеркнул он.

Кузьмин пояснил, что из записей телефонных переговоров Мялкиной, представленных в суде, также стало понятно, что ей не хватало денег на то, чтобы обставить квартиру, которую она купила за 15 млн рублей, хотя в договоре купли-продажи была указана заниженная сумма.

Передача денег от Мялкиной к Федорову

По поводу передвижения средств от Мялкиной к Федорову и обратно адвокат пояснил, что они состояли в доверительных отношениях, поэтому экс-ректор давал своему заму деньги в долг без расписок. По словам самой Мялкиной, эти средства были переданы ей как материальная помощь общей суммой около 400 тыс. рублей. Хотя в деле нет никаких документов о матпомощи.

"Ее позиция, что она ничего не брала, что она все деньги собирала для него, при этом в видеозаписях эти разговоры свидетельствуют об обратном, но она будет отстаивать свою позицию", - рассказала адвокат Анастасия Резникова.

Защита Федорова отметила, что Мялкина ранее проходила по делу как пособница, однако после возврата прокурором дела на доследование она рассматривается как исполнитель, который собирал денежные средства. "Она фактически исполнила и организовала, ее вид соучастия был изменен после наших жалоб в прокуратуру", - отметил Кузьмин.

История вопроса

Ректора БФУ Александра Федорова и его заместителя Елену Мялкину задержали в июле 2024 года, суд Калининграда отправил их под арест по подозрению в присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения. Экс-ректор с тех пор находится под стражей, его зама в сентябре 2024 года суд перевел под домашний арест.

Следствием было установлено, что с декабря 2019 года по июль 2024 года обвиняемые организовали незаконную схему выплат премий сотрудникам университета. Общая сумма ущерба составила 35,1 млн рублей. Через Мялкину деньги передавали и Федорову, который их присваивал и расходовал на личные нужды. В преступную схему было вовлечено 20 сотрудников университета, находившихся в служебной зависимости от обвиняемых.

Экс-ректор БФУ частично признал свою вину и связал ее с недостаточным контролем за действиями финансовых служб. Его заместитель также признала вину частично, и заявила, что находилась под эмоциональным давлением. Федоров полностью возместил материальный ущерб за счет продажи своей квартиры и просил суд продлить ему срок пребывания под стражей, поскольку ему "некуда идти", или отправить его на СВО.