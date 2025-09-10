На Урале экс-главу отделения РУВД осудили на 16 лет за создание ОПГ и убийства

Мужчина полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, что позволило ему избежать максимального срока

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Суд признал бывшего начальника отделения по незаконному обороту наркотиков Кировского РУВД Екатеринбурга Владислава Соболя виновным в организации преступной группы (ОПГ) и совершении 11 убийств. Его приговорили к 16 годам заключения в исправительной колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

"С учетом всех обстоятельств суд назначил Соболю наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний по приговору Кировского районного суда Екатеринбурга от 2006 года окончательно Соболю назначено наказание в виде 16 лет исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал Владислава Соболя виновным по ряду пунктов ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью, по найму, сопряженное с разбоем и бандитизмом, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление). Отмечено, что он полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, это позволило ему избежать максимального строгого наказания.

Установлено, что Соболь фактически организовал и руководил преступной группой, в ее состав входили пять человек, в том числе действующие сотрудники милиции, преступления совершались в период 1999-2000 годов. Так, осенью 1999 года члены ОПГ жестоко убили трех человек в лесном массиве при попытке получить информацию о наркоторговцах. Летом 2000 года преступники также убили заявителя и свидетелей, но одному из очевидцев удалось выжить. Всего на счету группировки 11 доказанных убийств, разбойные нападения и незаконный оборот оружия.

Как сообщил старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, у преступной группировки было пять видов огнестрельного оружия, в том числе пистолет Макарова, два пистолета марки ИЖ, переделанных под стрельбу боевыми патронами, а также два обреза охотничьих гладкоствольных ружей. По его словам, преступление раскрыли благодаря работе следователей и криминалистов регионального управления совместно с сотрудниками Главного управления криминалистики СК России, которые провели психолого-физиологическое исследование с использованием полиграфа, а также участвовали в допросах обвиняемых.

Ранее суд приговорил бывшего сотрудника полиции в Екатеринбурге к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по тому же делу, в отношении других обвиняемых дела рассматриваются отдельно.