НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сентября. /ТАСС/. Жителя Нижегородской области приговорили к девяти годам колонии общего режима по делу о перечислении средств для финансирования ВСУ, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ по региону.

"Установлено, что житель региона был завербован спецслужбами Украины и выполнял их задание по сбору денежных средств с граждан Российской Федерации. Далее подозреваемый перечислял похищенные средства на указанные представителями иностранной спецслужбы банковские счета для финансирования ВСУ. Также по заданию кураторов он планировал совершить диверсию путем повреждения средств связи", - говорится в сообщении.

Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ. Судом ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима.