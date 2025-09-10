Раненный при атаке дрона ВСУ в Алешках водитель водовоза умер

Глава Алешкинского округа Руслан Хоменко отметил, что случай свидетельствует об очередном факте геноцида мирного населения

ГЕНИЧЕСК, 10 сентября. /ТАСС/. Водитель водовоза, который получил ранения при атаке дрона ВСУ, умер в больнице. Об этом сообщил глава Алешкинского округа Руслан Хоменко.

"Скончался Стахеев С. В., водитель водовозки, атакованный украинскими боевиками на прошлой неделе. Об этом нам сообщили коллеги Сергея Васильевича. Он находился в реанимации Алешковской ЦРБ, и сегодня его жизнь оборвалась. Это был человек, самоотверженно помогавший людям на линии боевого соприкосновения", - написал он в своем Telegram-канале.

Хоменко отметил, что ВСУ атаковали безоружного водителя водовоза. "Это свидетельствует об очередном факте геноцида мирного населения. Фашисты убивают гражданских, лишают других вещей первой необходимости. В этом случае - воды", - подчеркнул он.