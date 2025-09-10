Пострадавшая продолжит лечение в стационаре

БЕЛГОРОД, 10 сентября. /ТАСС/. Женщина получила травму в результате удара украинского БПЛА по зданию социального объекта в Белгороде. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Уточненная информация о последствиях удара беспилотника по зданию социального объекта в Белгороде. За медицинской помощью обратилась женщина, получившая минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги" - написал он.

Пострадавшая продолжит лечение в стационаре. Вся необходимая помощь оказывается.

Ранее губернатор сообщал, что беспилотник ВСУ атаковал социальный объект в Белгороде, в здании выбиты окна и посечен фасад.