Александра Бортникова и Владимира Колокольцева обвиняют в том, что они якобы оказывали поддержку украинским правоохранителям во время государственного переворота в 2014 году

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Киев выдвинул обвинения против директора ФСБ Александра Бортникова и министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева за то, что они якобы оказывали поддержку украинским правоохранителям во время государственного переворота на Украине в 2014 году. Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины.

"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора предъявлены обвинения директору ФСБ, министру внутренних дел России и их подчиненным", - говорится в Telegram-канале украинского органа власти.

Прокуроры Украины продолжают досудебное расследование.

СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. Помимо этого, Владимир Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ.