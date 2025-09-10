Предыдущий крупный сбой в электроэнергетике острова случился в марте

ГАВАНА, 10 сентября. /ТАСС/. Энергетическая компания Кубы Unión Eléctrica сообщила об отключении национальной системы электроснабжения страны после выхода из строя теплоэлектростанции.

"Прекращение работы национальной системы электроснабжения [произошло] из-за неожиданного отключения ТЭС им. Антонио Гитераса", - говорится в сообщении компании в X.

Предыдущий крупный сбой в электроэнергетике Кубы случился в марте 2025 года, когда национальная энергосистема Кубы вышла из строя после аварии на подстанции Дьесмеро. Ранее такое происходило в октябре 2024 года. Тогда несколько раз подряд также выходила из строя крупнейшая в стране ТЭС им. Антонио Гитераса.