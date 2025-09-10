Елена Николаева будет отбывать наказание в колонии общего режима

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сентября. /ТАСС/. Южный окружный военный суд вынес приговор жительнице Донецкой Народной Республики Елене Николаевой, признав ее виновной в финансировании терроризма. Женщину приговорили к девяти годам лишения свободы за перевод денег запрещенному в РФ националистическому полку "Азов", сообщили в пресс-службе суда.

"Установлено, что подсудимая ознакомилась в мессенджере с публикацией об осуществлении сбора денежных средств на закупку беспилотных летательных аппаратов запрещенной террористической организацией "Азов" и решила оказать содействие террористической организации путем предоставления ей денежных средств. Подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет в исправительной колонии общего режима", - сообщили в суде.

Как установил суд, в 2024 году Николаева, являющаяся гражданкой России и жительницей ДНР, обратилась к своей знакомой с просьбой перевести денежные средства на банковский счет лица, которое должно было осуществить окончательный перевод террористам. 3 октября 2024 года женщина по указанию Николаевой перевела деньги на расчетный счет, предназначенный для сбора средств на закупку БПЛА для "Азова".

Суд признал Николаеву виновной по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.